Haaland Borussia Dortmund: ecco a quanto ammonta la clausola rescissoria

Haaland Borussia Dortmund: svelato l’ammontare della clausola rescissoria della giovanissima stella norvegese

Fino a questo momento l’impatto di Erling Haaland in Bundesliga è stato semplicemente devastante. Il giovane attaccante norvegese ha realizzato già cinque gol in due partite giocando meno di 60 minuti.

L’edizione odierna della Bild ha svelato l’ammontare della clausola rescissoria dell’ex Salisburgo. 75 milioni di euro il prezzo fissato per lasciar partire l’ex Salisburgo dall’estate 2021. Una valutazione, dunque, che potrebbe interessare in futuro le pretendenti del calciatore norvegese, ambito da tanti club in passato.