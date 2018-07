Halilovic a parametro zero al Milan: ufficiale. Affari con l’agente Ramadani: Kalinic via

Il Milan ha depositato il contratto di Alen Halilovic: il giocatore arriva a costo zero. Affari con l’agente Ramadani: Kalinic via

Il Milan riparte da Alen Halilovic. Il gioiellino croato classe ’96, deve ritrovare la giusta via dopo alcune stagioni in chiaroscuro ma al Milan sono pronti a scommettere su di lui. Il club rossonero ha trovato l’accordo per un triennale e ha ufficialmente depositato il contratto in Lega lo scorso 2 luglio (è stato reso noto dalla Lega). Il giocatore arriva a costo zero ma l’Amburgo avrà una percentuale sull’eventuale futura rivendita. I rossoneri hanno fatto un ‘favore’ all’agente Ramadani che ora è pronto a ricambiare.

Il procuratore sta lavorando per trovare una nuova squadra a Nikola Kalinic e il futuro del croato potrebbe essere in Spagna. Il Siviglia lo ha cercato ma l’Atletico Madrid si è mosso con maggiore insistenza e concretezza. Contatti già avviati tra le parti, la formazione di Simeone è pronta ad affondare il colpo. I Colchoneros stanno trattando la cessione di Gameiro e sono pronti a rimpiazzare il francese con il croato del Milan. Simeone è convinto di poter rigenerare il centravanti croato e il Milan spera di rivenderlo per 25 milioni di euro.