Haller torna ad allenarsi: l’attaccante al lavoro nel centro dell’Ajax

Haller è tornato ad allenarsi quest’oggi dopo il lungo stop per curare il tumore ai testicoli: le ultime sull’attaccante

Schreuder, tecnico dell’Ajax, ha confermato che Sebastien Haller è tornato ad allenarsi nel centro sportivo del suo ex club, svolgendo una seduta personalizzata.

L’attaccante del Borussia Dortmund è tornato per la prima volta al lavoro dopo il lungo e forzato stop per curare il tumore ai testicoli che lo ha tenuto fuori in questa prima parte di stagione.