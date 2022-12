Hamsik: «Il Napoli sta facendo cose straordinarie, tutti lo seguono, tutti lo invidiano»

Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, ha parlato del suo passato in azzurro e del campionato della squadra di Spalletti

PAROLE – «Napoli per me è una seconda casa. Sono slovacco, però per 12 anni ho vissuto un grandissimo Napoli. In Turchia mi sto trovando benissimo, ho vinto il mio primo campionato in carriera. L’ho fatto con il Trabzonspor dopo 38 anni che non ci riuscivano. Le feste sono state straordinarie, ho vissuto un grandissimo anno. A chi non piace questo Napoli? Sta facendo cose straordinarie, tutti lo seguono, tutti lo invidiano. Stanno facendo grandissime cose, speriamo che riescano a mantenere questo passo fino alla fine».