Han Juve, il neo attaccante bianconero è sbarcato a Caselle – VIDEO

Han Juve, il neo attaccante bianconero è sbarcato a Caselle: le immagini dell’arrivo del nordcoreano classe ’98

(dal nostro inviato) – Kwang-Son Han è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juve. Definito l’accordo con il Cagliari che ne deteneva il cartellino, al punto che l’attaccante nordcoreano è sbarcato all’aeroporto di Caselle intorno alle ore 18:20.

Nelle prossime ore il giovane classe ’98 vestirà a tutti gli effetti il bianconero, dopo una stagione in prestito dai sardi al Perugia in Serie B. Nel suo ruolino stagionale 4 reti messe a segno in 20 presenze.