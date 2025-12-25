Havertz Arsenal, il tedesco torna a disposizione di Arteta: primo allenamento in gruppo dopo lo stop che lo aveva tenuto lontano dai campi da agosto

Havertz Arsenal, il tedesco torna ad allenarsi con i Gunners: recupero chiave per Arteta e segnale incoraggiante anche in ottica Mondiali 2026

Dopo diversi mesi di stop, Kai Havertz vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il centrocampista offensivo tedesco ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo dell’Arsenal, segnando un passaggio fondamentale nel percorso verso il pieno recupero.

Il classe 1999 aveva collezionato appena 30 minuti complessivi in stagione, nell’unica apparizione ufficiale disputata ad agosto, prima di essere costretto a fermarsi a causa di una lunga serie di problemi fisici e complicazioni che hanno rallentato in modo significativo la riabilitazione. Il suo ritorno in campo durante la seduta di martedì è stato accolto con grande entusiasmo dallo spogliatoio dei Gunners, anche se il giocatore non è stato ancora utilizzato nella recente sfida di Carabao Cup contro il Crystal Palace.

La notizia rappresenta un segnale molto positivo anche in chiave Coppa del Mondo FIFA. A 26 anni, Havertz punta infatti a ritrovare continuità, ritmo e condizione per giocarsi le proprie carte in vista dei Mondiali del 2026 con la Germania. Dopo aver saltato gran parte della seconda metà della scorsa stagione e aver dovuto affrontare anche un intervento chirurgico al ginocchio, il fantasista tedesco sta ora compiendo i passi giusti per tornare competitivo.

Lo staff medico dell’Arsenal procederà con cautela, ma il rientro in gruppo rappresenta una tappa cruciale: Havertz può finalmente iniziare a guardare al futuro con maggiore fiducia, con l’obiettivo di tornare protagonista sia in Premier League sia sul palcoscenico internazionale.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie calcio estero