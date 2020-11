Hellas Verona, Setti: «Morte Maradona? Piango da tre giorni»

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Atalanta

CORONAVIRUS – «Stiamo cercando di sopperire al Coronavirus con l’intervento dei fondi e una gestione oculata. Per il calcio è una grave perdita, oltre al tifo, perché il contesto dello stadio pieno viene a mancare da troppo tempo e porta conseguenze, fino a quando non saremo tutti immuni. La Lega deve essere attenta».

MARADONA – «Piango da tre giorni, non so perché. L’ho vissuto da tifoso, l’ho visto giocare dal vivo e per me resta il più grande di tutti. È ciò che il calcio esprime: fantasia e cuore».