Calciomercato Napoli, la DECISIONE di Hermoso. Il difensore RISPONDE anche a QUELLA SQUADRA

Hermoso Napoli, la DECISIONE del difensore dopo anche la proposta da parte dell’Inter. La situazione attuale di calciomercato

Come riferito da TMW, si allontana quasi definitivamente dal calciomercato Inter, e più in generale dalla Serie A, il possibile arrivo a parametro zero di Mario Hermoso, difensore svincolato dall’Atletico Madrid.

I nerazzurri non sono più interessati e lo stesso calciatore ha rifiutato le proposte concrete di Napoli e Bologna. Difficilmente Marotta e Ausilio torneranno alla carica nonostante il calciatore piaccia moltissimo a Simone Inzaghi.