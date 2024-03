Hermoso Juve, Giuntoli sfida il Barca e le big di Premier

Hermoso alla Juve è possibile perché Giuntoli sta cercando di anticipare la folta concorrenza per il difensore dell’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’uomo mercato bianconero avrebbe già mosso i primi contatti con l’entourage del giocatore. Il centrale andrà in scadenza a giugno ed è libero di firmare per qualsiasi club visto che il rinnovo non è arrivato. Barcellona e le big di Premier sono sulle tracce ma la Juve fa sul serio.