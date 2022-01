Hernanes consiglia Morata: «Barcellona squadra giusta per lui. Su Arthur...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex bianconero Hernanes ha parlato dell’interesse da parte del Barcellona per Morata

Hernanes, ex calciatore della Juventus, in una intervista a Gazzetta.it ha parlato dell’interesse da parte del Barcellona per Alvaro Morata.

MORATA – «Penso al Barcellona. Il loro modulo è molto fisso, rigido addirittura e se prendono un giocatore è per giocare in uno di quei ruoli. C’è sempre stata una punta e Morata potrebbe fare il numero 9 da loro. Sarebbe una scelta giusta per lui. Le qualità le ha, lo conosco bene».

ARTHUR – «Allegri non è un che fa il gioco del possesso palla o del tiki taka e Arthur è un giocatore con queste capacità. La sua principale caratteristica è tenere palla, trovare i passaggi giusti. Forse con Sarri poteva andare bene il suo modo di giocare. L’Arsenal potrebbe venire incontro alla sue caratteristiche o lui andrebbe incontro a quello di cui la squadra avrebbe bisogno. La reputo una squadra giusta perché lui possa avere una nuova opportunità e far vedere le sue capacità».

