Higuain annuncia il ritiro: «Dico addio al calcio»

L’ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan Gonzalo Higuain ha dato il triste annuncio ai fan: è arrivato il momento del ritiro dal calcio giocato

Gonzalo Higuain si ritira. Il Pipita ha dato il triste annuncio, al termine della stagione corrente di MLS l’attaccante visto in Italia con le maglie di Napoli, Juventus e Milan saluterà l’Inter Miami e il calcio giocato.

LE PAROLE – «Ho processato, analizzato, per giungere alla fine a questa decisione. E’ il giorno di dir addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto, sono un privilegiato per averlo visto nei momenti buoni e meno buoni. Tutto è iniziato quando ero piccolo, nel mio barrio, nell’Atletico Palermo. Ho passato un’infanzia meravigliosa. Lo faccio per me, per il mio fisico. Ringrazio la Juventus, uno dei club più grandi d’Europa, è stato un gran momento. Ho incontrato grandi compagni mi sono sentito un privilegiato ad essere lì».