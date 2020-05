Higuain è tornato in forma: la Juve e Sarri sorridono

Buone notizie dal rientro di Higuain alla Continassa: l’attaccante argentino ha perso un chilo ed è in forma

Stupore e sollievo. Queste le emozioni suscitate dal ritorno di Higuain alla Continassa nella giornata di ieri. Come racconta Gazzetta il Pipita si è presentato al JTC con un chilo in meno rispetto alla notte di Juve-Inter, l’ultima partita prima dello stop. Una notizia accolta dai medici bianconeri con lieto stupore.

Higuain ha lavorato sodo in Argentina e in questa ripartenza serrata il Pipita vuole stare in prima fila. In attesa delle valutazioni future… Intanto gli stessi tifosi sui social, foto dell’allenamento della Juve alla mano, ne hanno lodato lo stato fisico.