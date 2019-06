Higuain-Manolas al via il grande scambio? Juve e Roma ci pensano

Higuain alla Roma e Manolas alla Juve? Più che una suggestione, una vera e propria idea: bianconeri e giallorossi pensano allo scambio

Chi vuole Kostas Manolas deve bussare alla Roma con in mano 36 milioni di euro, che è l’esatta cifra della clausola rescissoria. Identico discorso per quanto riguarda Gonzalo Higuain, di ritorno alla Juve dopo le esperienze incolori al Chelsea e al Milan. E allora, perchè non pensare al clamoroso scambio?

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’idea c’è, i contatti pure e il grande scambio tra i due club può decollare perché fa comodo a entrambe, anche per esigenze di bilancio: i giallorossi devono arrivare a circa 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e potrebbero sostituire Dzeko in uscita con un attaccante di spessore; i bianconeri non farebbero minusvalenze e guadagnerebbero un difensore esperto per completare il reparto arretrato, orfano di Barzagli e Caceres.