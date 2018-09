Higuain alla Cristiano Ronaldo: la sosta per ritrovare il gol

Gonzalo Higuain, attaccante del Milan, come CR7: vuole approfittare della sosta per tornare al top e per segnare

Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo hanno molte cose in comune: entrambi hanno cambiato squadra in estate, entrambi non hanno ancora segnato il primo gol con la nuova maglia ed entrambi vogliono approfittare della sosta per le Nazionali per tornare al 100%. Il Pipita ha già conquistato il suo nuovo pubblico con l’assist decisivo per il 2-1 firmato da Cutrone con la Roma ma ora vuole tornare ad esultare: il gol in Serie A manca da 5 turni (ultimo gol il 28 aprile nel 3-2 con l’Inter, ribattezzato come il ‘gol Scudetto’).

Il numero 9 del Milan non è stato convocato in Nazionale e probabilmente non farà parte del nuovo corso che comprende gli interisti Lautaro Martinez e Mauro Icardi e vuole approfittare della sosta per ritrovare la condizione migliore. Dopo la sosta il Milan affronterà Cagliari, Atalanta, Empoli, Sassuolo e Chievo Verona: sono 33 i gol già segnati contro le 5 avversarie (Dea vittima preferita con 9 centri, poi il Sassuolo con 8). Gonzalo lavora sodo in allenamento e spera di tornare al gol per interrompere la striscia di 5 gare senza esultanze ed è pronto a lanciare la sfida a Cristiano Ronaldo che gli ha usurpato il trono alla Juventus.