Griezmann in MLS? La risposta del francese: «Fa sognare, ma...»

Le parole di Antonie Griezmann sul suo futuro: l’attaccante dell’Atletico Madrid e della Francia, da tempo intrigato dalla MLS

Antonie Griezmann è pronto a lasciare l’Atletico Madrid e l’Europa per andare in MLS? L’attaccante francese ha più volte parlato della sua volontà di trasferirsi nel campionato americano a fine carriera. Intervistato oggi da Téléfoot, il 33enne della nazionale francese ha però spiegato di non avere fretta. Di seguito le sue parole.

«Ti fa desiderare, ti fa sognare (la MLS, ndr)! Ma sono all’Atletico, sto bene e spero di ottenere qualcosa l’anno prossimo con un trofeo. Quindi abbiamo tempo».