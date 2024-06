Madrid ha pronta la LEGGE MBAPPÉ per favorire l’arrivo della stella francese in Spagna. Anche BECKHAM ne usufruì 20 anni fa

Una detrazione del 20% per ogni straniero che si trasferisce a Madrid: con questa legge il Real ha ingolosito Mbappé

Secondo Marca «Isabel Diaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid, rimane impegnata a beneficiare le popolazioni straniere che, al loro arrivo in Spagna, stabiliscono la loro residenza a Madrid. Questo sarebbe il caso di Kylian Mbappé, ancora al PSG e che presumibilmente arriverà al Bernabéu questa estate. Molti hanno già battezzato questo taglio delle tasse come legge Mbappé».

Tradotto in euro, è una detrazione del 20% per qualsiasi straniero che stabilisca la sua residenza a Madrid e investe in attività finanziarie (senza includere l’alloggio). Se anche al suo arrivo a Madrid, la legge non fosse ancora approvata, sarebbe comunque poi varata con una norma retroattiva, datata cioè al gennaio del 2024. La legge somiglia «a quella approvata nel 2005 e coincise con la firma di David Beckham per il Real Madrid, non prevederebbe limiti di detrazioni e redditi. Si calcola che circa 30.000 persone beneficeranno di questa misura, tra cui Kylian Mbappé nei prossimi mesi»