Higuain, patto con Sarri: massimo impegno fino alla fine poi si deciderà il futuro

Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri hanno stretto un patto: impegno massimo fino a fine stagione e poi si deciderà il futuro

Per questo complesso tour de force finale la Juve avrà bisogno di tutti i suoi effettivi. Dal primo tra i titolari all’ultimo dei panchinari. Gonzalo Higuain compreso. Come spiega La Gazzetta dello Sport l’argentino non è sereno: la voglia del Pipita di rimanere accanto agli affetti più cari (la mamma malata e la figlia) è nota. In questo senso, però, Sarri sta cercando di spazzare via le nuvole nere che circolano attorno all’argentino.

I due hanno un rapporto quasi paterno e sembra che l’operazione stia riuscendo. Come riporta La Rosea l’Higuain pimpante visto alla Continassa è stato una sorpresa un po’ per tutti. Sarri ha chiesto al bomber di dare tutto in questi due mesi che mancano alla fine della stagione. Nel nome della vecchia amicizia e per il bene di tutti, a prescindere dal domani incerto di Higuain, lusingato dagli Stati Uniti (D.C. United), con la nostalgia di casa (River Plate) che gli ronza nelle orecchie da tempo, ma con un altro anno di contratto coi bianconeri. I due stanno progettando un finale di stagione sprint, poi quello che sarà sarà.