Higuain pronto al rientro a Torino, ma il futuro è tutto da scrivere

Gonzalo Higuain è pronto a tornare a Torino per riprendere gli allenamenti, ma il futuro resta incerto. Le ultime

Dopo le visite mediche svolte ieri, la Juve è pronta a tornare in campo per gli allenamenti individuali. La squadra alla Continassa non sarà però completa: tra gli assenti anche Gonzalo Higuain, ancora in Argentina.

Come spiega Tuttosport, l’attaccante non resterà nel suo Paese, come aveva lasciato intendere di voler fare. Il Pipita tornerà in Italia, entro lunedì della prossima settimana. Il futuro, comunque, resta incerto. Sulle tracce del giocatore restano il River Plate, ma non solo. Nelle ultime ore, Don Balon ha rilanciato la notizia di un interesse dell’Atletico Madrid.