Higuain ‘schiuma di rabbia’: nel mirino c’è Milan-Juve

Gonzalo Higuain pensa alla sfida contro la Juventus dell’11 novembre. Il Pipita pregusta la rivincita contro i bianconeri

«Dentro ho sentito che si era rotto qualcosa. Poi hanno preso Ronaldo… Io non ho chiesto di andare via. Con l’arrivo di Cristiano volevano fare il salto di qualità, loro mi hanno detto che non potevo rimanere. Per me il Milan è stato la soluzione migliore. Poi se la società pensa di aver fatto la cosa giusta, è una decisione loro. Praticamente, lo dicono tutti, mi hanno cacciato» ha detto Gonzalo Higuain in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport. Il Pipita si sente ‘tradito’ dai bianconeri, sente di esser stato mandato via.

Secondo la Rosea il centravanti argentino ha segnato con il cerchio rosso la data dell’11 novembre, giorno di Milan-Juventus. La Juve in estate ha scommesso sul fatto che il Pipita non basti a Leonardo e Maldini per competere, nemmeno a media scadenza; il Milan invece punta al contrario, e sogna la rivincita sulla ‘beffa Pirlo’, andato via a parametro zero ha rilanciato i bianconero. Gonzalo schiuma la rabbia di chi è stanco di vedersi preferire un altro nei fatti, mentre a parole tutti gli ripetono quanto sia forte. Il numero 9 argentino sogna dunque la rivincita contro la Signora.