Hodgson: «Watford, salvezza possibile. Udinese? L’esonero fu colpa mia»

Il nuovo allenatore del Watford Roy Hodgson ha parlato in conferenza stampa del presente ma anche del passato all’Udinese

Roy Hodgson ha parlato di Watford, di Udinese e della particolarità nell’essere tornato alle dipendenze della famiglia Pozzo. Ecco le sue parole:

WATFORD – «Salvezza possibile, non avrei accettato se non avessi creduto di poter dare una mano alla squadra per restare in Premier League. Ranieri lo considero un amico sin da quando io ero all’Inter e lui alla Fiorentina, non ci ho ancora parlato ma spero di farlo. Non è solo un ottimo allenatore ma anche un gentiluomo».

UDINESE – «L’esonero all’Udinese fu soprattutto colpa mia, forse all’epoca non ero pronto per tornare in Italia. Il nostro però è sempre stato un buon rapporto, con Gino Pozzo e suo papà ho parlato parecchie volte negli ultimi 20 anni. Ormai è acqua passata».