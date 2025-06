Hojlund-Inter, nerazzurri vicini all'attaccante dello United? La situazione particolare con lo United - Calcio News 24

Hojlund-Inter: la pista si scalda, l’Inter fiuta il colpo dal Manchester United. La situazione sulla trattativa

Il nome di Rasmus Hojlund torna prepotentemente al centro delle voci di mercato, e il binomio Hojlund-Inter inizia a prendere forma con crescente concretezza. L’attaccante danese, attualmente al Manchester United, potrebbe presto lasciare la Premier League e tornare in Serie A, accendendo l’interesse dell’Inter, che monitora con attenzione gli sviluppi.

Secondo quanto riportato da TalkSPORT, il nuovo allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, avrebbe espresso una netta preferenza per Joshua Zirkzee come nuovo perno offensivo. Una scelta tecnica che potrebbe cambiare radicalmente il destino di Hojlund, arrivato appena due stagioni fa dall’Atalanta per una cifra vicina ai 75 milioni di euro.

Hojlund-Inter, i motivi della trattativa

Nonostante le dichiarazioni pubbliche del giocatore, che ha più volte ribadito la volontà di restare a Old Trafford e dimostrare il proprio valore, il nuovo orientamento tattico dello United mette in dubbio il suo ruolo nella squadra. Proprio da qui nasce la possibilità Hojlund-Inter, che potrebbe rappresentare una delle operazioni più intriganti del mercato estivo.

L’Inter è alla ricerca di un attaccante giovane, esplosivo e con margini di crescita, caratteristiche che rispecchiano perfettamente il profilo di Hojlund. Il club nerazzurro valuta attentamente l’operazione: tutto dipenderà dalla disponibilità del Manchester United a trattare, e da eventuali formule favorevoli come il prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Hojlund-Inter, la situazione della trattativa

La strategia dell’Inter è chiara: cogliere l’opportunità nel momento giusto, senza forzare i tempi. Il rapporto qualità-prezzo sarà decisivo, ma la voglia di riportare in Italia un talento come Hojlund è reale. In caso di permanenza allo United, il danese potrebbe avere un’ultima chance per convincere Amorim. Tuttavia, se il tecnico portoghese dovesse insistere sul cambio di rotta offensivo, allora lo scenario Hojlund-Inter diventerebbe sempre più concreto.

Al momento non ci sono trattative avanzate, ma i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. I tifosi nerazzurri iniziano a sognare: l’ipotesi Hojlund-Inter non è più solo una suggestione, ma una potenziale operazione in grado di infiammare il calciomercato estivo.