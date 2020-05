Hummels favorevole alle porte chiuse: «Comunico meglio con i compagni»

Mats Hummels ha parlato di come si sente a giocare a porte chiuse, trovando un lato positivo nella vicenda

Mats Hummels ha spiegato cosa prova a giocare senza pubblico, provando a trovare un lato positivo nella vicenda. Le parole del difensore del Borussia Dortmund.

SENZA PUBBLICO – «Giocare senza tifosi è sicuramente triste, specialmente se penso alla sfida contro il Bayern Monaco quando di solito avevamo 80mila persone in casa. Chiaramente vorremmo che ci fosse il nostro pubblico. Senza il pubblico posso dare e ricevere molti più consigli e comandi dalla panchina. Quando lo stadio è stracolmo, fatico a comunicare a dieci metri di distanza. In queste partite – fantasma non devo urlare e posso raggiungere il centrocampista offensivo o l’attaccante».