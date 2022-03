Ajax, Huntelaar entra dirigenza del club. I dettagli

Klaas Jan Huntelaar è tornato nel suo Ajax, per prendere il posto di Overmars all’interno della dirigenza dei Lancieri.

Come scrivere il club olandese nel comunicato, Huntelaar entrerà subito nello staff tecnico, poi in estate seguirà un corso per ricoprire al meglio i suoi nuovi incarichi. Per Huntelaar contratto fino al 2024.