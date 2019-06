Hysaj Juve, parla l’agente: «Perché non dovrebbe andare ai bianconeri?»

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato del futuro del proprio assistito con la maglia del Napoli e del possibile trasferimento alla Juve

Ai microfoni di Radio Crc, Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato del futuro del proprio assistito. In questi giorni circolano molte voci riguardanti un suo trasferimento alla Juve.

Ecco le sue parole: «Una chiamata di Sarri alla Juve? Perché non dovrebbe andare? E’ un professionista. La parola traditore non l’accetto nel calcio, tutti sono professionisti e fanno ciò che ritengono giusto per la loro carriera. La Juve è la società più importante di Italia, Sarri all’epoca ha solo difeso i colori del Napoli. Questo non vuol dire escludere il proprio futuro lì. Due anni fa’ la Juventus mi chiese Hysaj, ma lui fu riconoscente, restando a Napoli nella speranza di vincere lo scudetto qui».