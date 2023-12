Iachini: «Il progetto del Parma è ambizioso, su Man…»

Le parole di Beppe Iachini, ex allenatore del Parma, sulla stagione e le ambizioni della squadra. I dettagli

Beppe Iachini ha parlato della stagione del Parma in Serie B a Sky Sport.

PAROLE – «Un programma molto ambizioso ma complicato in Serie B, quando hai tantissimi ragazzini giovani e stranieri, alla prima esperienza, con la conoscenza della lingua e il lavoro tattico individuale bisogna partire da lontano. Sono ragazzi che hanno dovuto fare un percorso in una squadra appena retrocessa, con tante pressioni, con la necessità di risalire. Pensare di avere tutto e subito non è così, ma è il progetto che era ambizioso e rischioso. Altre squadre, in anni passati, hanno avuto difficoltà da retrocessi. Bernabè all’inizio non poteva giocare per un problema al cuore, ma anche Bonny. Era un ragazzino, aveva diciassette anni, durante la settimana aveva già colpi importanti, fiuto del gol, conoscenza della porta. Era emozionato quando andava in campo, non è facile così giovane. Con me ha esordito. Man l’ho trovato che era sette partite fuori, aveva avuto un infortunio, gli ho dato la fascia da capitano. Dal punto di vista umano è un ragazzo d’oro, sul piano tecnico è un giocatore fantastico».