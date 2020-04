Ibra si allena col suo Hammarby – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si sta allenando con l’Hammarby, squadra svedese. Ecco le immagini

Zlatan Ibrahimovic continua ad allenarsi in attesa del ritorno in campo. Lo svedese ha deciso di scendere in campo insieme all’Hammarby, squadra svedese.

Un modo per poter avere il contatto col pallone anche in un periodo di stop come questo. Nel frattempo lo svedese si allena anche in video-conferenza con il Milan. Doppio allenamento per Ibrahimovic, in attesa del ritorno in Italia e della ripresa della serie A.