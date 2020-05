Ibrahimovic Bologna, le parole di Miha: «Certamente non rimarrà a Milano»

Ibrahimovic Bologna, i tifosi rossoblù sognano con le parole di Sinisa Mihajlovic. «Vedremo cosa deciderà in estate»

Un gran bel sogno per tutti, ma che potrebbe davvero far esaltare Bologna. Sinisa Mihajlovic, poi, ha mandato tutti in paradiso con le sue parole alla trasmissione serba Vece Sa Ivanom Ivanovicem sul futuro di Zlatan Ibrahimovic:

«Mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà in estate, valuterà con calma: certamente non rimarrà a giocare a Milano, la domanda è se verrà da noi o se tornerà in Svezia».