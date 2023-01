Ibrahimovic: «Ho portato il calcio francese ad un livello mondiale»

Le parole di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sulla sua esperienza in Francia con la maglia del PSG

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in occasione della presentazione del film “Asterix e Obelix – Il Regno di mezzo”. L’attaccante del Milan è tornato sulla sua esperienza in Francia.

PAROLE – «Amo la Francia, ho trascorso quattro anni in Francia e ho portato il calcio francese ad un livello mondiale. Questa non è arroganza, è fiducia nei propri mezzi. Mbappé? Non sono preoccupato per lui, sicuramente vincerà un altro Mondiale, ma in Qatar ero sicuro che avrebbe vinto l’Argentina. Messi è considerato il miglior giocatore della storia e sarà ricordato per la vittoria del Mondiale, ma gli altri? Non posso rispettare da professionista chi si comporta così».