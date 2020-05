Ibrahimovic Milan, niente sconti: si va verso il divorzio, nemmeno un maxi rinnovo sembra poter convincere lo svedese

L’aria di divorzio si respira ormai da molte settimane e le parole di Sinisa Mihajlovic non lasciano spazio a moltissime interpretazioni. Zlatan Ibrahimovic ha puntato i piedi, come si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi.

Il Milan, a quanto pare, gli avrebbe proposto un rinnovo a 4 milioni di euro, ma lo svedese non vuole fare sconti. Molto probabilmente in estate se ne andrà da Milano. La destinazione però resta ancora ignota.