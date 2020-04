Ibrahimovic tarda il rientro in Italia: ecco quando tornerà

Zlatan Ibrahimovic non tornerà in Italia come tutti i suoi compagni: lo svedese preferisce rimanere in patria ad allenarsi

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha deciso che rimarrà in Svezia in attesa che venga decretata dal governo del calcio una data ufficiale sulla ripresa degli allenamenti. Lo svedese non farà così ritorno in Italia come tutti i suoi compagni. Il Milan aveva fissato la deadline sul rientro dei propri calciatori alla data di domani, giovedì 23 aprile 2020.

La Rosea spiega che dietro a questa decisione non c’è nessun mal di pancia o malumore ma una semplice constatazione sulla differenza di vita che Zlatan farebbe in Italia oggi rispetto a Stoccolma. Il Milan non è per nulla irritato per la decisione di Ibra, consapevole che lo svedese non è un giocatore come gli altri e che se si continuerà ad allenare anche in patria.