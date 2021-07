Ibrahimovic verso il rientro: la prima scadenza tra due settimane

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare duro per farsi trovare pronto, tra due settimane la prima scadenza

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare duro per farsi trovare pronto. L’obiettivo è l’inizio di stagione, possibilmente in uno stato di forma accettabile. L’acquisto di Giroud lascia dormire sonni tranquilli a Pioli per la prima di campionato.

Lo svedese ha già fissato la prima scadenza: tra quindici giorni dovrebbe tornare a lavorare con il pallone.