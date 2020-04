Icardi e Spalletti al Milan? L’ipotesi stuzzica Singer: lo scenario

Mauro Icardi e Luciano Spalletti potrebbero ricongiungersi al Milan: questo lo scenario immaginato dal Corriere dello Sport

Luciano Spalletti e Mauro Icardi al Milan? Il suggestivo scenario è ipotizzato dal Corriere dello Sport che spiega come il matrimonio, attualmente, sia quasi impossibile viste le cifre (circa 100 milioni in tutto) e le condizioni del club rossonero. Tuttavia l’ipotesi si fonda su tre certezze: Icardi non vuole restare a Parigi, Wanda lo rivuole in Serie A e Zhang non vorrebbe cederlo alla Juve.

Paul e Gordon Singer intendono investire nel club e la figura di Icardi potrebbe essere fondamentale anche in ottica sponsorizzazioni. Nonostante Ragnick sia in netto vantaggio l’ipotesi Spalletti prossimo allenatore del Milan non è da scartare. L’attaccante argentino con l’ex tecnico dell’Inter, al netto degli screzi dell’ultimo anno, ha vissuto la sua migliore stagione dal punto di vista realizzativo (29 gol).