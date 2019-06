Icardi Inter, battaglia legale in vista? L’argentino starebbe pensando di citare il club

Mauro Icardi non rientra nei piani della società e starebbe pensando di liberarsi a zero dall’Inter con una battaglia legale

Scenari clamorosi quelli descritti da Repubblica. Secondo il quotidiano Mauro Icardi starebbe pensando di agire per vie legali per liberarsi dall’Inter. Il giocatore potrebbe chiedere al Collegio Arbitrale della Serie A, la risoluzione del contratto con i nerazzurri. Contatti tra lo staff del giocatore e alcuni legali del diritto del lavoro sono già stati avviati.

Icardi potrebbe tentare una mossa simile a quella che fece Goran Pandev ai tempi della Lazio. Il caso dell’argentino è diverso, le probabilità di vittoria sono risicate ma ci sono. Il collegio arbitrale potrebbe infatti riconoscere all’Inter di non aver agito bene nei confronti del suo ex capitano. Icardi potrà quindi sostenere che la società l’abbia trattato in maniera differente rispetto ai suoi compagni. Uno scenario che sia il giocatore che il club vogliono scongiurare ma che potrebbe verificarsi se il muro contro muro proseguirà.