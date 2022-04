Icardi Juve, si riapre la pista per l’argentino? Il Psg ha già il sostituto

Icardi Juve, si può riaprire la trattativa per l’argentino? Il PSG intanto ha già trovato il sostituto del centravanti

Il matrimonio tra Icardi e il Psg è ormai giunto al capolinea e in estate, salvo clamorose sorprese, dovrebbe lasciare Parigi. La Juve torna come pista percorribile per il suo trasferimento?

Potrebbe essere una soluzione per i bianconeri e intanto il Psg ha già il sostituto, ovvero il giovane Arnaud Kalimuendo, che rientrerà alla base.