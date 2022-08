Icardi in crisi: il PSG non lo convoca per la sfida di Clermont

La crisi personale e sportiva di Mauro Icardi ha i primi effetti pratici: Galtier non lo ha convocato per la sfida del PSG a Clermont

Non c’è pace per Mauro Icardi, le cui ultime giornate sono state contraddistinte dalla presunta crisi matrimoniale con Wanda Nara.

Per l’attaccante argentino non è infatti arrivata la convocazione per l’esordio in Ligue 1 del PSG sul campo del Clermont. Secondo L’Equipe per “motivi personali”.