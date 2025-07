IFAB, svolta epocale? Pronta l’abolizione di una regola in vigore da 134 anni! Di cosa si tratta

IFAB, ci sarà una svolta epocale? Pronta l’abolizione di una regola in vigore da 134 anni! Ecco di che cosa si tratta e i dettagli

Una svolta epocale potrebbe cambiare per sempre il regolamento del calcio. Secondo quanto riportato da The Times, l’IFAB (International Football Association Board), l’organo responsabile delle regole del gioco, sta considerando seriamente l’eliminazione della possibilità di ribattere un rigore respinto. Una norma in vigore da ben 134 anni potrebbe essere cancellata a partire dal Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Rigori: addio alle ribattute?

La proposta prevede che, in caso di parata del portiere o di pallone respinto da palo o traversa, il gioco riprenda con un rinvio dal fondo, come già avviene nelle serie di rigori a eliminazione diretta. L’obiettivo è riequilibrare il confronto tra attaccante e portiere, spesso considerato troppo favorevole al primo. Una situazione accentuata dalla recente regola che impone ai portieri di mantenere almeno un piede sulla linea di porta al momento del tiro.

Questa modifica potrebbe anche ridurre le polemiche legate agli ingressi anticipati in area da parte dei compagni del tiratore, una violazione che genera spesso confusione e contestazioni.

Discussioni ai vertici e voto imminente

La proposta è stata discussa durante l’ultima edizione della Coppa del Mondo per Club, dove ha trovato il sostegno di figure influenti del panorama calcistico internazionale. L’IFAB dovrà esprimersi con un voto entro la fine di febbraio 2025: se approvata, la nuova regola sarà applicata già dal prossimo Mondiale.

VAR: verso un ruolo più ampio

Parallelamente, si sta valutando un ampliamento delle competenze del VAR. Tra le ipotesi in esame, la possibilità di intervenire anche sui secondi cartellini gialli e sui calci d’angolo assegnati erroneamente. L’intento è quello di ridurre le ingiustizie arbitrali senza compromettere la fluidità del gioco.

Se approvata, questa riforma rappresenterebbe una delle più significative nella storia del calcio moderno. Con l’IFAB pronto a decidere, tifosi, allenatori e giocatori — come il veterano Gianluigi Buffon, noto per le sue parate decisive — attendono con interesse l’evoluzione di un regolamento che potrebbe riscrivere il futuro del gioco più amato al mondo.