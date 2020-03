Il Borussia Dortmund torna ad allenarsi, Emre Can: «Ci farà bene»

Il Borussia Dortmund tornerà ad allenarsi domani nonostante l’emergenza Coronavirus. Queste le parole di Emre Can

Il Borussia Dortmund ha deciso che da domani, lunedì 30 marzo, riprenderanno gli allenamenti. Per evitare però qualsiasi rischio legato alla diffusione del covid-19, i gialloneri saranno divisi in due gruppi per lavorare sul fisico. Questo il commento dell’ex Juve Emre Can ai microfoni di Sport1.

ALLENAMENTI – «Vogliamo riprendere, è importante. Nelle ultime due settimane ci siamo accontentati di ciclismo indoor, allenamento con i pesi e ginnastica. Mi piacerebbe già riuscire a trovare la condizione tra qualche giorno, ma so che è ancora lontana e che è necessario essere pazienti. Ma stare in piccoli gruppi nei prossimi giorni ci farà bene».

SCUDETTO – «Sarà molto, molto difficile. Abbiamo ancora duelli con il Bayern e il Lipsia. Abbiamo una buona squadra, non sarà facile. Ma credo che sia ancora possibile».