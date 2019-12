Il Chievo festeggia 90 anni, Pelissier: «Vogliamo la A ma non è facile»

Pellissier ha parlato dei 90 anni festeggiati dal Chievo: «Storia importante di Verona, spero di arrivare al centenario»

Sergio Pellissier, adesso dirigente del Chievo, ha parlato a margine dei festeggiamenti per i 90 anni del club: «Novanta anni di storia del Chievo, 17 dei quali vissuti in Serie A sono elementi di una storia importante di Verona. È bello essere qua, sia come giocatore che adesso come dirigente. Spero di dare lo stesso contributo almeno per altri dieci anni per arrivare al centenario»

«Vogliamo tornare in Serie A il prima possibile perché sappiamo quanto è importante partecipare a quella categoria. Ci sono tante squadre che lottano per lo stesso obiettivo e speriamo di lottare fino alla fine. Non sarà certo facile come ci saremmo sperati fino all’inizio».