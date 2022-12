Il Christmas Match più spettacolare di sempre: Atalanta Lazio 3-3 del 2017

Una partita entusiasmante dove Atalanta e Lazio danno vita ad uno spettacolo calcistico tra goal e varie emozioni

Nonostante quest’anno non sia stato possibile disputarlo vista la pausa Mondiali, il Christmas Match è sempre stato un contesto assai appetibile per l’Atalanta.

Tra i più ricordati c’è sicuramente quello contro la Lazio nel 2017: reputato da molti come uno dei match più rocamboleschi di sempre. I nerazzurri partono talmente bene che nel giro di 22 minuti sono già 2-0 grazie a Caldara e Ilicic, ma passano esattamente tredici minuti e i biancocelesti pareggiano con una doppietta di Milinkovic Savic.

La ripresa è un dominio nerazzurro tra Gomez che sbaglia un goal già fatto, Ilicic freddo mentre sigla un rigore (procurato dallo stesso Papu), il 4-2 di Caldara annullato dal VAR e il pareggio nel finale di Luis Alberto. Leggero amaro in bocca, ma la consapevolezza di aver visto in campo una super Dea, che quell’anno si riqualificherà in Europa.