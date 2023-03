Il Feyenoord abbatte l’Ajax – Eredivisie, il punto della 26ª giornata

Il Feyenoord sbanca Amsterdam 2-3 e vola a +6. L’AZ perde col Twente, il PSV frena col Vitesse – Eredivisie, il punto della 26ª giornata

La 26ª giornata di Eredivisie segna inevitabilmente un prima e un dopo: gli avversari della Roma in Europa League vincono lo scontro diretto ad Amsterdam e volano a +6 con 7 giornate rimanenti. L’Ajax rimane inchiodato a 55, sotto frenano AZ Alkmaar e PSV Eindhoven, appaiate a 53. La massima serie del calcio olandese, che ancora una volta si è rivelata come il campionato più pazzo del mondo, è disponibile gratuitamente su Mola.

Ajax 2-3 Feyenoord è LA partita per eccellenza dell’Eredivisie, il campionato più pazzo del mondo. Avanti subito i rotterdammers con Gimenez, poi i lancieri rimontano con i gol di Alvarez e Tadic. Nella ripresa, il professor Arne Slot trova la quadra e il Feyenoord pareggia con Szymanski al 52′. Dall’80’ in avanti c’è la beffa per l’Ajax. Prima, Kudus si vede respingere una conclusione ravvicinata da un miracolo di Wellenreuther, secondo portiere dei feyenoorders. Poi, il colpo di testa di Geertruida infila Rulli e riporta in vantaggio il Feyenoord, che ora più che mai ha la possibilità di azzannare il titolo olandese.

E le dirette rivali del Feyenoord non stanno facendo niente per complicare la vita alla prima in classifica. L’AZ Alkmaar, dopo aver eliminato la Lazio dalla Conference League, cade nel fortino del Twente. Decisivo il costaricano Ugalde con una doppietta, ai kaaskoppen non è bastata la rete del solito Jesper Karlsson.

Il PSV Eindhoven perde terreno nuovamente e, forse in maniera definitiva, perde la possibilità di infastidire il Feyenoord in classifica. Xavi Simons – miglior marcatore del campionato con 13 reti, al pari di Douvikas – ha aperto le marcature, ma l’autogol di Sangaré, arrivato al 61′, ha infranto i sogni di gloria dei boeren.

Lo Sparta Rotterdam sbanca il campo dell’Emmen (su cui Ajax e PSV non hanno vinto) con il gol del giapponese Saito e il golazo di giornata del mattatore Vito van Crooij. I kaastelheren hanno raccolto 46 punti in 26 partite, mentre l’anno scorso, a questo punto della stagione, stavano lottando per non retrocedere. La seconda squadra di Rotterdam, che è la sorpresa del campionato, si prepara in vista del playoff per la Conference League.