Il Milan vuole stupire la Juventus: tre punti chiave dei rossoneri

Il Milan lavora in vista della partita di Coppa Italia contro la Juventus: il tecnico rossonero Stefano Pioli vuole stupire

Il Milan si prepara alla sfida di Coppa Italia contro la Juventus senza numerosi uomini chiave, tra i quali Zlatan Ibrahimovic. Al posto dello svedese ci sarà Ante Rebic, ma il tecnico Stefano Pioli studia altre sorprese.

La formazione che scenderà in campo si baserà su tre fattori determinanti: densità, fantasia e falso nueve. Non è escluso l’utilizzo di più trequartisti naturali nel 4-2-3-1, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport.