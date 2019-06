Ciccio Caputo resterà in Serie A. Duello tra il Sassuolo e il Genoa per l’acquisto dell’attaccante dell’Empoli

Il Sassuolo è uno dei club maggiormente interessati a Ciccio Caputo. Il bomber dell’Empoli è destinato a giocare ancora in Serie A e secondo Sky Sport al momento è corsa a due tra il Sassuolo e il Genoa.

I rossoblù hanno l’intesa con l’Empoli per l’acquisto di Caputo e Bennacer ma il centravanti non è convinto. Al momento i neroverdi sembrano essere in leggero vantaggio.