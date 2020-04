Il sogno di Van Dijk: «Voglio diventare una leggenda del Liverpool»

Lunga intervista a Virgil Van Dijk ai microfoni di Sport: il difensore olandese ha raccontato i suoi progetti e i suoi sogni

LIVERPOOL – «Vorrei essere ricordato come una leggenda del Liverpool. Volgio fare cose incredibili qui. Abbiamo una squadra fantastica, non ci manca nulla. Abbiamo tutti i mezzi necessari: un allenatore col quale ci identifichiamo, una rosa versatile, uno stile di gioco vincente, uno stadio e tifosi che ci danno la spinta. Mi incrocio con le leggende durante le partite e mi sento parte di una famiglia molto grande e benvoluta».

PASSATO – «A 16 anni ero un terzino destro e non ero abbastanza bravo da giocare centrale. Non sono mai stato un giocatore eccezionale nelle giovanili: a volte ero impiegato come esterno e a volte centrali».