Lazio, Immobile salta Bologna: scatta l’allarme Milinkovic Savic

Immobile non prenderà parte alla trasferta di Bologna a causa dell’infortunio rimediato contro la Lokomotiv. Anche Milinkovic in dubbio

Niente da fare per Ciro Immobile. Nonostante le buone sensazioni sia di Sarri che del centravanti nell’immediato post partita della gara di giovedì contro la Lokomotiv in Europa League, il bomber non prenderà parte alla sfida di domani all’ora di pranzo sul campo del Bologna.

Come riportano infatti il Corriere dello Sport e il Messaggero, il bomber ha subito un’elongazione ai flessori della coscia con conseguente piccolo versamento che gli impedirà anche di far parte dell’Italia di Mancini alla conquista della Nations League. Due le idee di Sarri per sostituirlo: il cambio classico con Muriqi nel ruolo di centravanti oppure l’inserimento di uno tra Romero e Raul Moro con conseguente spostamento nel ruolo di falso nove di uno tra Pedro e Felipe Anderson. Ma i problemi non finiscono qui: anche Milinkovic-Savic è in dubbio per la trasferta in Emilia.

I DETTAGLI SU LAZIONEWS24