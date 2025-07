Immobile riparte da Bologna: «Avevo bisogno di queste motivazione che la Serie A di sa dare»

Ciro Immobile si presenta al Bologna: l’ex capitano della Lazio torna in Italia dopo una stagione passata in Turchia al Besiktas

Ciro Immobile riparte da Bologna, e lo fa con il sorriso di chi ha ritrovato l’atmosfera giusta per tornare a sentirsi stimolato. Dopo l’esperienza in Turchia con il Besiktas, l’attaccante campano ha scelto l’Italia per ritrovare quella pressione “buona” che accompagna ogni weekend di Serie A. «A Istanbul magari c’era pressione, ma non capendo bene la lingua non riuscivo a percepirla. Avevo bisogno di nuove motivazioni e il campionato italiano me le dà», ha raccontato in conferenza stampa. L’approdo a Bologna, come riportato dal Corriere dello Sport, è avvenuto in modo naturale: «Non c’è stato bisogno di convincermi, conoscevo il progetto, ho visto la squadra negli ultimi due anni. È tutto quello che cercavo».

A 35 anni, Immobile ha ancora voglia di stupire. E punta in alto: «L’Europa League è il nostro obiettivo. Lo so, sarà difficile, ma ci proveremo. Ho già detto ai ragazzi che serve arrivare alla primavera con le energie giuste, anche se la Supercoppa – sorride – non potremo giocarla». Il bomber si mette a disposizione di Italiano con umiltà ed esperienza: «Arrivo con grande entusiasmo e voglio dare tutto per la squadra. Ho parlato con il mister, mi ha confermato le belle sensazioni che avevo da fuori: un gruppo unito, una società seria. Voglio contribuire a mantenere questo spirito».

Immobile non dimentica la Lazio, anzi. «Sarà un’emozione incontrarla da avversario, abbiamo fatto cose straordinarie insieme». E se sogna l’Europa con il Bologna, non perde di vista la Nazionale: «Giocare il Mondiale sarebbe la conclusione perfetta di una grande stagione. Non ho parlato con il nuovo CT, ma tutto passa da quello che farò in campo».

Fisicamente, dice di stare «alla grande» e si è già sottoposto ai test atletici. Niente pressioni per Castro e Dallinga: «Sono giovani forti, ci saranno tante partite e spazio per tutti». Intanto, Bologna lo accoglie a braccia aperte. Immobile è tornato, con fame di gol e di nuove sfide.