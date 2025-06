Inchiesta ‘Doppia Curva’, ecco le prime sentenze: dieci a anni a Lucci e Beretta

Inchiesta ‘Doppia Curva’: le sentenze del tribunale di Milano sull’indagine sulle infiltrazioni mafiose nelle curve di Inter e Milan

Il tribunale di Milano ha condannato a quasi un secolo di carcere complessivo 16 imputati nel primo processo dell’inchiesta “Doppia Curva”, che ha portato alla luce un’associazione per delinquere tra ultras di Milan e Inter. Il giudice Rossana Mongiardo ha accolto in pieno le richieste della Procura, in alcuni casi infliggendo pene persino superiori. Dieci anni a Luca Lucci, capo della Curva Sud rossonera, ritenuto mandante del tentato omicidio di Enzo Anghinelli, e stessa pena a Daniele Cataldo, suo braccio destro. Dieci anni anche ad Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e oggi collaboratore di giustizia, condannato anche per l’omicidio Bellocco. Condanne tra i 2 e gli 8 anni per altri protagonisti dell’organizzazione, con aggravanti per metodo mafioso e diversi risarcimenti a persone offese e società: 520mila euro ai familiari di Bellocco, 50mila ciascuno a Inter e Milan, 20mila alla Lega Serie A.

La sentenza è stata accolta con soddisfazione dalla Lega e dai club coinvolti, che si sono costituiti parte civile. L’amministratore delegato Luigi De Siervo ha sottolineato l’impegno per un tifo più sano e l’introduzione di tecnologie biometriche ai tornelli degli stadi. Il Milan ha ribadito la propria linea dura, definendo la sentenza una conferma della correttezza della sua posizione. Di segno opposto il commento delle difese, che hanno annunciato ricorso in appello. Intanto, giovedì si attende la sentenza del filone parallelo con rito ordinario, che coinvolge tra gli altri il fratello di Luca Lucci.