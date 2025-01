Inchiesta ultras Inter, ecco quando partirà il processo: gli imputati devono rispondere a queste gravi accuse

Inchiesta ultras Inter, è stata resa nota la data in cui prenderà il via il processo ai vertici delle curve nerazzurra e rossonera

Il 4 Marzo è la data individuata per dare il via al processo in merito all’inchiesta delle curve di Inter e Milan.

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA tra gli imputati ci sono Marco Ferdico e Andrea Beretta per la curva Nord interista, Luca Lucci per la Sud milanista, oltre ai loro collaboratori

Nel mezzo le accuse di relative violenze oltre al reato di associazione a delinquere. Tra le persone coinvolte anche Gherardo Zaccagni, accusato di produzione di documenti falsi e accesso illecito a sistemi informatici, nonché gestore di parcheggi attorno allo stadio