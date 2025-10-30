Incidente Martinez, le testimonianze confermano la dinamica: indagine in corso. Le novità sul caso di omicidio stradale intorno al portiere nerazzurro

Incidente Martinez, continuano le indagini sull’omicidio stradale del secondo portiere dell’Inter! Ecco la situazione aggiornata sul caso di Appiano Gentile

Proseguono gli accertamenti sull’incidente stradale che ha coinvolto Josep Martinez, portiere dell’Inter, avvenuto nella mattinata di martedì lungo la Provinciale 32, nei pressi di Fenegrò, in provincia di Como. Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore spagnolo risulta indagato d’ufficio per omicidio stradale, come previsto dalla legge in casi di questo tipo, ma le prime testimonianze sembrano confermare la sua versione dei fatti.

Le prime ricostruzioni: nessuna imprudenza da parte di Martinez

Secondo quanto emerso, due automobilisti presenti al momento dell’impatto avrebbero confermato che la carrozzina elettrica di Paolo Saibene, l’uomo di 81 anni deceduto nell’incidente, avrebbe improvvisamente sbandato invadendo la corsia opposta. In quell’esatto istante, la traiettoria della carrozzina si sarebbe incrociata con quella dell’auto guidata da Martinez, che stava procedendo regolarmente. L’urto, purtroppo, è stato inevitabile.

Gli inquirenti stanno completando i rilievi tecnici e l’analisi delle immagini di videosorveglianza per chiarire ogni dettaglio della dinamica, ma al momento non emergono elementi di colpa o condotte imprudenti da parte del portiere nerazzurro.

Il sostegno dell’Inter e le parole di Marotta

La società nerazzurra ha immediatamente espresso vicinanza al proprio tesserato, garantendogli anche supporto psicologico dopo quanto accaduto. Martinez, visibilmente scosso, è tornato ieri ad Appiano Gentile per una leggera seduta di allenamento, ma valuterà autonomamente i tempi per tornare a disposizione della squadra, in base alle proprie condizioni emotive.

Nel frattempo, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha espresso pubblicamente cordoglio e vicinanza a entrambe le parti coinvolte:

«Si tratta di un fatto grave e delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona deceduta e lo siamo anche nei confronti del nostro giocatore. Sono disgrazie che, purtroppo, fanno parte delle tragedie quotidiane».

Un episodio drammatico che ha profondamente scosso l’ambiente interista, ma che — alla luce delle prime conferme — sembra delineare un quadro coerente con la dinamica riferita da Martinez, il quale dovrà ora affrontare un momento di grande dolore personale oltre che professionale.