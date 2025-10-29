Incidente Martinez, il portiere è sconvolto da quanto successo. La decisione dell’Inter e quando lo spagnolo ritornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile

Incidente Martinez: tragedia a Fenegrò, il portiere dell’Inter sotto shock. Il portiere è seguito da vicino da una psicologa per superare il trauma

Doveva essere una normale mattinata di allenamento ad Appiano Gentile, ma si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’ambiente nerazzurro. L’incidente Martinez, avvenuto ieri mattina a Fenegrò, nel Comasco, ha avuto un epilogo drammatico. Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che è costato la vita a un anziano di 81 anni, Paolo Saibene.

Secondo la ricostruzione riportata da La Gazzetta dello Sport, l’impatto sarebbe avvenuto poco prima delle 10 del mattino. Il giocatore, diretto al centro sportivo per l’allenamento (colazione fino alle 9:45, seduta alle 10), stava percorrendo la strada provinciale quando l’uomo, a bordo di una carrozzina elettrica, avrebbe improvvisamente invaso la carreggiata, lasciando la pista ciclabile. L’urto con il SUV guidato da Martinez è stato purtroppo inevitabile e fatale.

Il dramma e la reazione dell’Inter

I primi a soccorrere il portiere spagnolo sono stati alcuni compagni di squadra che stavano raggiungendo Appiano poco dopo di lui. Lo hanno trovato fermo a bordo strada, visibilmente sotto shock, incapace di parlare e con le mani tra i capelli. Immediata la reazione della società: l’Inter ha cancellato la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu, prevista nel pomeriggio, e ha inviato sul posto il team manager, il medico sociale e il responsabile della sicurezza per assistere il giocatore.

Martinez è stato accompagnato all’ospedale di Saronno per i test di rito su alcol e droghe, risultati negativi, e successivamente alla caserma dei carabinieri di Lomazzo per la verbalizzazione dell’accaduto, con l’assistenza legale del club.

Sostegno psicologico e pausa dagli allenamenti

L’incidente ha lasciato un profondo segno nello spogliatoio interista. Nonostante l’allenamento si sia svolto regolarmente, l’atmosfera ad Appiano era di grande tristezza e rispetto per la vittima e per il compagno coinvolto. Il portiere, rientrato a casa solo in serata, è stato raggiunto da uno psicologo inviato dalla società e seguito dal dipartimento di supporto psicologico coordinato dalla dottoressa Lucia Bocchi.

Descritto come un ragazzo riservato e sensibile, Martinez ha scelto di chiudere temporaneamente i suoi profili social per evitare speculazioni e commenti ostili. L'Inter gli ha concesso alcuni giorni di pausa: tornerà ad allenarsi soltanto la prossima settimana, quando proverà a lasciarsi alle spalle – per quanto possibile – il dolore e lo shock di questo terribile incidente.