Incontro tra Inter e Milan per il nuovo San Siro

Le due società milanesi si sono incontrate ieri per discutere il progetto del nuovo stadio di San Siro: il punto della situazione

Ieri, come scrive la Gazzetta dello Sport, si è tenuta una riunione tra Inter e Milan per discutere del nuovo San Siro.

Erano collegati il presidente rossonero Paolo Scaroni, l’a.d. nerazzurro Alessandro Antonello e il consulente dei club Giuseppe Bonomi in vista del dibattito pubblico previsto per il 19 settembre, ma che secondo la rosea può slittare oltre le elezioni in calendario il 25.